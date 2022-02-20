Üye Girişi
Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı

20.02.2022 16:24
Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Yangın, bugün saat 12.30 sıralarında İlyaslar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme ve konuşma engeli olduğu öğrenilen S.O. (70) isimli kadının evindeki tüplü televizyon bir anda patladı. Televizyondan çıkan kıvılcımların evdeki koltuklara temas etmesiyle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri hortum ve kovalarla alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay yerine itfaiye ile birlikte jandarma ve 112 Acil servis ekipleri de sevk edildi. Yangında S.O.'nun burun kısmında 2. derece yanık oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı Erbakan, Kırkağaç'ta kongreye katıldı Erbakan, Kırkağaç'ta kongreye katıldı Kırkağaç Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası ek protokol imzaladı Kırkağaç Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası ek protokol imzaladı

Kırkağaç, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement