Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve izcilik tesislerinde sabahlıyor - Son Dakika
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Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve izcilik tesislerinde sabahlıyor

30 dakika önce

Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve İzcilik tesislerinde sabahlıyorManisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.

Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve İzcilik tesislerinde sabahlıyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, birçok kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor.

Kırkağaç'taki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, 213 kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor. Bazı kişiler de gençlik merkezinde oyun salonlarında vakit geçiriyorlar.

Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve izcilik tesislerinde sabahlıyor

Kandilli Rasathanesi, Kırkağaç, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
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