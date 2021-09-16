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Kırkağaç'ta Yeni SUMATİK Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika

Kırkağaç'ta Yeni SUMATİK Cihazı Hizmete Girdi

16.09.2021 15:25
Kırkağaç'ta Yeni SUMATİK Cihazı Hizmete Girdi, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara fatura ödemelerinde ve kartlı sayaçlara kredi yüklemelerinde işlem kolaylığı sağlayacak olan çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörlük binası önüne SUMATİK cihazının montajı yapılarak hizmete alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde su faturası ödeme ve kartlı sayaçlara dolum yapılabilmesi için hizmet veren SUMATİK'lerin sayısını gün geçtikçe artırıyor. Vatandaşların tahsilat merkezlerinde zaman kaybetmesinin önüne geçmek için il genelinde birçok noktada SUMATİK hizmeti veriyor. Yeni ödeme noktalarıyla abonelerin fatura işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan SUMATİK uygulaması, Kırkağaç ilçesi Büyükşehir Koordinatörlük binası önünde hizmet vermeye başladı. Yeni kurulan SUMATİK ile nakit ve kredi kartı kullanılarak fatura ödemeleri gerçekleştiriliyor. 7 gün 24 saat hizmet veren SUMATİK'lerde ayrıca kartlı sayaçlar için su yükleme işlemleri de kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta Yeni SUMATİK Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırkağaç'ta Yeni SUMATİK Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
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