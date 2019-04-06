Kırkağaç'taki 1657 Yıllık Zeytin Ağacına Bakım
1 saat önce
Kırkağaç'taki 1657 yıllık zeytin ağacına bakım 1657 yaşındaki anıt ağacın ara budama işlemleri tamamlandıMANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bulunan 1657 yaşındaki zeytin ağacına ara budamaları yapılarak bakımları tamamlandı.
Kırkağaç
'taki 1657 yıllık zeytin ağacına bakım
1657 yaşındaki anıt ağacın ara budama işlemleri tamamlandı
MANİSA - Manisa
'nın Kırkağaç ilçesinde bulunan 1657 yaşındaki zeytin ağacına ara budamaları yapılarak bakımları tamamlandı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi'nde bulunan 1657 yıllık tarihi zeytin ağacına bakım yapıldı. 10.6 metre gövde çapı, 13 metre tepe çapı, 6.84'lük uzunluğu ile dünyanın en yaşlı ağaçlarından olan ve hala 4 çeşit zeytin vermeye devam eden tarihi zeytin ağacının bakım çalışmaları Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Yaklaşık 4 saatlik budama çalışmalarına Kırkağaç Belediyesi de araç desteği verdi. Yapılan bakımlar hakkında bilgi veren Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cihan Doğan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 1657 yaşında ki tarihi zeytin ağacımızın bakım ve budama işlemlerini yapıyoruz. Kırkağaç Belediyesi de çevre ve temizlik işlemlerini yapıyor. Ağacımızın 2019 yılı için kurumuş, yaralanmış dallarını çıkarıyoruz. Ağacımız gerçekten devasa bir saç yapısına sahip. Üzerinde Aydın
Memecik, Trilye, Edremit ve Hurma çeşitleri olmak üzere 4 çeşit zeytin mevcut. Ağacımızı yaşatıp, bizlere nasıl kaldıysa bizden sonraki nesillere inşallah bırakmayı planlıyoruz" dedi.
1657 yaşında ki tarihi zeytin ağacı, 2010 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından anıt ağaç olarak tescillendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
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