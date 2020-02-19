Kırkağaç'taki deprem anı kamerada - Son Dakika

Dün merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında markette bulunan vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı. Market önünde bulunan bir kedinin de depremle birlikte hızla kaçması dikkat çekti.



Kırkağaç'taki deprem anına markette yakalanan vatandaşlar panik halinde dışarıya kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, deprem sırasında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken, depremin şiddetiyle raflardaki malzemeler de sallandı. Ayrıca deprem anında market önünde bulunan bir kedinin de sarsıntının başlamasıyla birlikte hızla kaçarak bir otomobilin altına saklanması kameraya yansıdı. - MANİSA