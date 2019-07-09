Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'tan tebrik ziyareti
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Kırkağaç'tan tebrik ziyareti

1 saat önce

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MHP ve AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan Kırkağaç heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına konuk oldu.

Kırkağaç'tan tebrik ziyareti, System.String[]
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31 Mart yerel seçimlerinde Manisalı vatandaşların takdiriyle üçüncü kez belediye başkanı seçilen Cengiz Ergün'ü kutlayan Kırkağaç heyeti, yeni hizmet döneminin de hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Kırkağaç Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ve AK Partili Meclis Üyeleri Mehmet Candan ile Emin Özarı'yı makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde Manisalı vatandaşların desteğiyle üçüncü kez belediye başkanı seçilen Cengiz Ergün'ü tebrik eden, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, yeni hizmet dönemin de hayırlı olmasını diledi.

HİZMETE DEVAM

Aynı aşk ve aynı heyecan ile Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Allah mahcup etmesin. Oy vermiş, vermemiş tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden hizmetlere devam edeceğiz. Ülke konjonktüründe elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:12 Kaynak: Bültenler
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