Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 27 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı yapan Süleyman Boğaz bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde 27 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı yapan Süleyman Boğaz bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2 ay önce gerçekleştirilen kongrede yeniden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Süleyman Bozdağ
, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşen Boğaz Manisa'nın Soma
ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sabaha karşı durumu daha da kötüleşen Boğaz, tüm müdahalelere rağmen 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. 73 yaşında hayatını kaybeden Boğaz, 1992 yılında Mustafa Münger'den aldığı Ziraat Odası Başkanlığını 27 yıl sürdürdü. MHP
Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz'ın da babası olan Süleyman Boğaz'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kırkağaç'ın Öveçli Mahallesinden kaldırılacak. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:23 Kaynak: İHA
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme
Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor
Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti
Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi