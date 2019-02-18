Son Dakika Haberleri: Kırkağaçlı Avcılarda Yıldıray Daş Güven Tazeledi

Kırkağaçlı Avcılarda Yıldıray Daş Güven Tazeledi

38 dakika önce

Kırkağaç Avcılar ve Atıcılar Derneği Olağan Kongresinde mevcut Başkan Yıldıray Daş yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kırkağaçlı Avcılarda Yıldıray Daş Güven Tazeledi, System.String[]
Kırkağaç Avcılar ve Atıcılar Derneği Olağan Kongresinde mevcut Başkan Yıldıray Daş yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kırkağaç Avcılar ve Atıcılar Derneği Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, faaliyet raporları, dilek ve temenniler okunmasının ardından plaket töreni düzenlendi. Uzun yıllar derneğe başkanlık yapan Muammer Aydın'a hizmetlerinden ötürü, Vahdettin Taş, Olcay Çelikbaş ve Fatih Avcı'ya ise "Yılın Avcısı" seçilmeleri üzerine plaketleri Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ateş ve İlçe Seçim Müdürü Mehmet İhsan Kaplan tarafından takdim edildi. Plaket törenin ardından kongreye gidildi. 85 üyenin tamamının oyunu alan mevcut Başkan Yıldıray Daş, bir kez daha Kırkağaç Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı seçildi. Seçilmesinin ardından konuşan Daş, "Beni bu göreve layık gören tüm dernek üyelerimize teşekkür ederim. Biz avcılar olarak avcılığın bir yaşam tarzı olduğunu hayat felsefemizin hayvan öldürmeye dayalı olmadığını ayrıca avcıların, doğanın bekçileri ve koruyucuları olduğu yaban hayata sahip çıkan sivil toplum kuruluşu olduğunu söylemek istiyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kırkağaç Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Yıldıray Daş'ın Yönetim Kurulu Üyeleri Nizamettin Temizkalp, Ali Kocakılıç, Sedat kökçü, Engin karakuş, Harun Temizkalp, Cevdet Deniz ve Muharrem Demir'den oluştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:29 Kaynak: İHA

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