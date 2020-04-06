Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmail Bol, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmail Bol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına gösterdiği duyarlılıkla örnek oldu. Kıbrıs Gazisi İsmail Bol, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı. Kampanyanın kendisini çok etkilediğini belirten 67 yaşındaki İsmail Bol, "Ben Kıbrıs Gazisiyim. Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılmak istedim. Bu kampanya beni çok etkiledi. Bende 5 aylık gazilik maaşımı bağışlamak istiyorum. İnşallah bu virüsten kurtuluruz. Ülkemizin ve bütün vatandaşlarımızın bu beladan kurtulmak için kampanyaya katılmasını arz ediyorum" dedi.



Kıbrıs Gazisi İsmail Bol'un bu örnek davranışı ile tüm Kırkağaçlılar olarak gurur duyduklarını söyleyen Sarıağa Mahalle Muhtarı Yusuf Özkan ise "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına verdiği destekten ötürü ağabeyimize şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu. - MANİSA