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Kırkağaçlı Muhtarlardan Cengiz Ergün'e Hizmet Teşekkürü - Son Dakika

Kırkağaçlı Muhtarlardan Cengiz Ergün'e Hizmet Teşekkürü

04.08.2021 16:40
Kırkağaçlı Muhtarlardan Cengiz Ergün'e Hizmet Teşekkürü, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi

. Mahalle muhtarları yapılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Çakır'a, Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz eşlik etti. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandırılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi. Hizmetlerimizin eksiksiz bir şekilde Manisalılara ulaşması için mahalle muhtarları ile düzenli olarak görüştüklerini ifade eden Çakır, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile ilçe ziyaretlerimizde mahalle muhtarlarımızla buluşarak, görüşlerini alıyoruz. 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Başkanımızın bir dönem daha görev yapmasını istiyorum"

Kınık Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kıral, "İlk olarak Cengiz Başkana teşekkürlerimi sunuyorum. Manisa'nın Büyükşehir olduğu günden sonra MASKİ adıyla çıkılan yolda hiç araç gereç dahi yokken benim mahallemin suyunu kirayla kepçe tutarak bağladı. O günden beri su sıkıntımız yok. Zaten en önemli şey de su. Kalan işler de yavaş yavaş yapılacak. Yapılan hizmetler benim mahalleme olmuş olmamış önemli değil. Cengiz Başkan çok hizmetkar. Yapılan işleri görenin teşekkür etmesi lazım. Başkanımızın bir dönem daha görev yapmasını istiyorum. Allah'tan başka bir şey istemiyorum."

"Sorunlarımızı dinledikleri için de çok teşekkür ediyoruz"

Siledik Mahalle Muhtarı Kadir Aydemir, "Mahallemin sorunlarını dile getirmek için çağırdılar bizi. Mahallemizin sorunlarını dile getirdik. Cengiz Başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Sorunlarımızı dinledikleri için de çok teşekkür ediyoruz."

"Cengiz Başkandan Allah razı olsun"

Çaltıcak Mahalle Muhtarı Ramazan Demir, "Cengiz Başkandan Allah razı olsun. Altyapımız, yollarımız yapıldı çok şükür. Şimdilik bir sıkıntımız yok."

Dualar'ın yolları güvenli hale getirildi

Dualar Mahalle Muhtarı Adem Budak, "Yol için çok teşekkür ederim. Gece gündüz demeden bilhassa kışın yollarımızı sürekli olarak açık tuttular. Allah razı olsun yolumuz asfalt da yapıldı. Başta Cengiz Başkan olmak üzere hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Rüyaların başkanı Cengiz Başkanıma hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum"

Güvendik Mahalle Muhtarı Erdem Kıvrak, "Öncelikle kendi tabirimle rüyaların başkanı Sayın Cengiz Ergün Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemde yapmış olduğu yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun."

"Başkanımız gerçekten çok güzel projelere imza atıyor"

Sakarlı Mahalle Muhtarı Feytullah Kale, "Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başkanımız gerçekten çok güzel projelere imza atıyor. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Herkesten Allah razı olsun."

"Güzel bir caddemiz olacak"

Tevfikiye Mahalle Muhtarı Mesut Ergüven, "53 ve 56'ıncı sokakta prestij cadde çalışmaları devam ediyor. Şahsım ve mahalle sakinleri adına Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir caddemiz olacak."

"Mahallemize yapılacak hizmet kalmadı desem yeridir"

Söğütalan Mahalle Muhtarı Süleyman Şahsi, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e mahalleme yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Altyapı ve üstyapı problemimiz çözüldü. Mahallemize yapılacak hizmet kalmadı desem yeridir."

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Serpil Çakır, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kırkağaçlı Muhtarlardan Cengiz Ergün'e Hizmet Teşekkürü - Son Dakika


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