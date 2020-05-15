Kırkağaçlı öğrenciler Engelliler Haftasını unutmadı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında, "Birlikte Aşalım Tüm Engelleri" şarkısına işaret diliyle eşlik ederek farkındalık oluşturdu.



Kırkağaçlı öğrenciler hazırladıkları anlamlı video ile "Engelliler Haftasının" bir kutlama değil toplum için bir farkındalık olduğunu engellilere günlük hayatın her alanında saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Covid-19 salgını nedeniyle bir araya gelemeyen öğrencilerin her biri, videoya kendi evlerinden katıldı.



Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, "Engellilerde toplumun bir parçasıdır. Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir" dedi.



Yalçınkaya, etkinlikten dolayı Kırkağaç M.T.A.L. Okul Müdürü Macit Göker Ünaldı'ya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni Nazlı Şahin'e ve emeği geçen idarecilere ve tüm öğrencilere teşekkür etti. - MANİSA