Son Dakika Haberleri: Kırkat Göleti Doldu

Kırkat Göleti Doldu

16 dakika önce

Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti, yağışla doldu.

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Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti, yağışla doldu.

Yaklaşık 24 yıl önce tarımsal sulama amacıyla yapılan Kırkat Göleti, son bir ayda düşen bol yağış sayesinde doldu.

Üretici Nurullah Nural geçen yıl yaşanan kuraklık dolayısıyla doluluğu yüzde 30'a kadar düşen göletin son dönemdeki yağış dolayısıyla taştığını dile getirerek, bu sayede tarımsal üretimde artış beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:03 Kaynak: AA

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