Son Dakika Haberleri: Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı
Son Dakika Güncel Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı

Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı

6 saat önce

Gercüş Belediyesince Keban Barajından getirilen 10 bin sazan balığı Kırkat Göletine bırakıldı.

Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı, System.String[]

Gercüş Belediyesince Keban Barajından getirilen 10 bin sazan balığı Kırkat Göletine bırakıldı.

Gölette düzenlenen programa Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner ve belediye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Günaydın, yaptığı açıklamada, 10 bin sazan yavrusunu gölete bırakacaklarını belirterek, "İlçemizde amatör balıkçılığın geliştirilmesi amacı ile buna benzer çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan, yasal avlanma dönemlerinde olta balıkçılığı yaptıkları sürede oltalarına gelen küçük balıkları, üremenin daha hızlı olması için kesinlikle tutmamalarını istiyoruz." dedi.

Hasan Gündüz, AK Parti, Gercüş, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın masasındaki son ankete göre, CHP-İYİ Parti iş birliği zora giriyor
AK Parti'de Yeneroğlu sonrası "En az 10 vekil daha istifa edecek" iddiası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a "KHK bir faciadır" tepkisi: Bir facia var, o da sensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 22:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]