Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül'de tekrar faaliyete geçecek - Son Dakika

Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül'de tekrar faaliyete geçecek

Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim-Laçin yolu, 1 Eylül'den itibaren tekrar trafiğe açılacak.

Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül'de tekrar faaliyete geçecek, System.String[]

Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim- Laçin yolu, 1 Eylül'den itibaren tekrar trafiğe açılacak.

Kırkdilim Geçidi projesi kapsamında yapılacak olan T1 tüneli ve girişindeki imalatlarının yapımı için Laçin-Kırkdilim karayolu 15 Nisan'da kapatılarak, trafik akışı bir süre servis yolundan sağlandı. Bölgedeki alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü, yolun Eylül ayından itibaren tekrar trafiğe açılmasına karar verdi.

DEV PROJE HIZLA İLERLİYOR

Öte yandan Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 389 metre, bin 149 metre, bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılıyor. Edinilen bilgilere göre proje kapsamında T2 tüneli çıkış sol tüpte 595 metre, sağ tüpte 640 metre, T3 tüneli sağ tüpte bin 435 metre (giriş 452 metre, çıkış 973 metre) ilerleme sağlanırken, T3 tünelinde sol tüpte kazı destekleme imalatlarının da bin 578 metresi tamamlandı. T1 tüneli giriş kısmındaki yarmalarda ve aynı kesimdeki 9x6 sanat yapısında da çalışmalar bitirildi.

670 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan, aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim'de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu hale gelecek. Bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

(İsmail Kabakdere/İHA)

Karadeniz, Türkiye, Eylül, Laçin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül'de tekrar faaliyete geçecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Yakınlarının darp edilmiş halde bulduğu kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu         
14:55
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 milyar 516 milyon lira azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 milyar 516 milyon lira azaldı         
14:45
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı         
13:21
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı         
13:16
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek         
20:04
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 17:35:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül'de tekrar faaliyete geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei