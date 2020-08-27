Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül'de tekrar faaliyete geçecek - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim- Laçin yolu, 1 Eylül'den itibaren tekrar trafiğe açılacak.

Kırkdilim Geçidi projesi kapsamında yapılacak olan T1 tüneli ve girişindeki imalatlarının yapımı için Laçin-Kırkdilim karayolu 15 Nisan'da kapatılarak, trafik akışı bir süre servis yolundan sağlandı. Bölgedeki alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü, yolun Eylül ayından itibaren tekrar trafiğe açılmasına karar verdi.

DEV PROJE HIZLA İLERLİYOR

Öte yandan Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 389 metre, bin 149 metre, bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılıyor. Edinilen bilgilere göre proje kapsamında T2 tüneli çıkış sol tüpte 595 metre, sağ tüpte 640 metre, T3 tüneli sağ tüpte bin 435 metre (giriş 452 metre, çıkış 973 metre) ilerleme sağlanırken, T3 tünelinde sol tüpte kazı destekleme imalatlarının da bin 578 metresi tamamlandı. T1 tüneli giriş kısmındaki yarmalarda ve aynı kesimdeki 9x6 sanat yapısında da çalışmalar bitirildi.

670 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan, aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim'de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu hale gelecek. Bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

(İsmail Kabakdere/İHA)