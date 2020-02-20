Kırkdilim mevkisindeki tünellerde ilk ışık ağustos ayında görülecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırkdilim mevkisindeki tünellerde ilk ışık ağustos ayında görülecek - Son Dakika

Kırkdilim mevkisindeki tünellerde ilk ışık ağustos ayında görülecek

16 dakika önce

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerde toplam 2 bin 395 metrelik ilerleme sağlandı.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerde toplam 2 bin 395 metrelik ilerleme sağlandı.

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de, büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda, uzunlukları 1409, 1197 ve 1578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.

T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar toplam 2 bin 395 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor.

Yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalarına geçen yıl ağustos ayında başlanan tünel inşaatlarının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

Vali Mustafa Çiftçi, tünel inşaatlarında inceleme yaparak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

"Çalışmalar bittiğinde ulaşımda çok büyük rahatlama olacak"

Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkdilim kara yolunun sürücülerin korkulu rüyası olan 10 kilometrelik bir yol olduğunu belirterek, kara yolu güvenliğini artırmak, can ve mal güvenliğini temin etmek, ulaşımda daha konforlu seyahat imkanı sağlamak için söz konusu tünellerin inşa edildiğini söyledi.

İki yıl önce 570 milyon liraya ihale edilen tünellerin yatırım bedelinin 2020 yılı fiyatlarıyla 620 milyon lirayı bulduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bunlar ancak devlet gücüyle olacak büyük ve pahalı yatırımlar. Çalışmalar bittiğinde ve tüneller faaliyete geçtiğinde ulaşımda çok büyük rahatlama olacak. Güzergahta da 2 kilometrelik kısalma olacak." dedi.

Firma yetkilileri de söz konusu yatırım kapsamında bugüne kadar yüzde 11'lik ilerleme sağlandığını, en uzun tünel olan T3'te ilk ışığın ağustos ayında görüleceğini ifade etti.

Kırkdilim mevkisindeki tünellerde ilk ışık ağustos ayında görülecek

Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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