Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni - Son Dakika

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Kırkdilim mevkinden görüntü

Bölgedeki tünel girişleri

İş makineleri

İnşası devam eden tüneller

Tünellerin içinden görüntüler ÇORUM - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'ndeki T2 tünelinde ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla bugün yapılacak.