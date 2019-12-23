Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Of yolunda Beymelek engelini tek golle geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Of yolunda Beymelek engelini tek golle geçti - Son Dakika Spor

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Of yolunda Beymelek engelini tek golle geçti

6 saat önce

Antalya 1'nci Amatör Kümede mücadele veren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı kendi sahasında konuk ettiği Beymelek Sporu 1-0 yenerek Play-Off yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Of yolunda Beymelek engelini tek golle geçti, System.String[]

Antalya 1'nci Amatör Kümede mücadele veren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı kendi sahasında konuk ettiği Beymelek Sporu 1-0 yenerek Play-Off yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.


Geçtiğimiz yıl neredeyse tamamı ilçenin gençlerinden kurulan ve 2'nci Amatör kümede namağlup şampiyon olarak 1'nci Amatör kümeye yükselen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü Futbol takımı, kendi saha ve seyircisi önünde Beymelek Sporu ağırladı. Ligde ilk 3 takımın Play-off'lara kalarak Süper Amatör lige yükselme maçlarını oynayacağı 1'nci Amatör kümede Play-off'a kalma mücadelesi veren Siyah-Beyazlı takım zorlu rakibini 85'nci dakikada Mustafa Severler'in attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı alarak 27 puana yükseldi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcıları Bülent Yörük, Fatih Çelik, Kulüp Başkanı Cihan Sidel ve çok sayıda taraftarla birlikte tribünlerde yerini alarak takımı destekledi. 90 dakika boyunca etkili futbol oynayan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımında kaleci Koray 80'nci dakikada penaltı kurtararak kalesinde adeta devleşti. Bu sırada yedek kulübesinden karara itiraz eden yedek kaleci Murat Akpınar kırmızı kart gördü. Baskılı futbolunu sürdüren siyah beyazlı takım 85'nci dakikada aradığı golü Mustafa Severler ile bularak maçı kazanmayı bildi.


Siyah-Beyaz'lı oyuncular galibiyet sevincini tribünleri dolduran taraftarlarla paylaştı. Oyuncuları ve teknik ekibi kutlamak için soyunma odasına giden Başkan Genç, güzel oyun ve galibiyet nedeniyle Kulüp Başkanı Cihan Sidel, Teknik Direktör Durmuş Küçüktom ve futbolcuları tek tek kutladı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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