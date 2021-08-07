Üye Girişi
Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi - Son Dakika

Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi

07.08.2021 14:02
Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi, System.String[]

Kimliği belirsiz kişiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılan Kırıklar Dağı'nın kent mobilyalarını tahrip etti.

Kimliği belirsiz kişiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılan Kırıklar Dağı'nın kent mobilyalarını tahrip etti. Tahrip edilen banklar ve mobilyalar yürüş alanına gelişi güzel atılırken, vatandaşlar yetkililerin yapılan bu tahribata karşı harekete geçilmesini ve suçluların en kısa sürede yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kırklar Dağı alanını denetlemesi ve eksiklikleri tespit etmesinin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler ile Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlıkları, Diyarbakırlılar açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Kırklar Dağı'nı vatandaşın hizmetine sunmak için çalışma başlatmış, ardından Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, çalışmalar kapsamında alanın yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilmesi sonucu oluşan trafik sıkışıklığını gidermek için Kırklar Dağı'ndan Ongözlü Köprüye 750 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde yeni yol açmıştı.

415 bin metrekarelik alanda belirlenen boş yerlere ağaç dikildi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşların Kırklar Dağı'nın eteklerinde hoşça vakit geçirebilmeleri için 415 bin metrekarelik alanda belirlenen boş yerlere ağaç dikti ve 220 dönümlük bölümü ateşli piknik alanları, dinlenme alanları, yürüme alanları, seyir terası, çocuk oyun grupları ve donatı elemanları yerleştirerek değerlendirdi. Ekipler, Kırklar Dağı'nın eteklerinin sürekli yeşil kalmasını sağlamak için altyapı çalışmalarında alanın sulama sisteminin eksikliklerini de giderdi.

Çöp kovaları yerleştirildi

Kırklar Dağı çevre düzenlemesinde ekipler, vatandaşların alanı gece saatlerinde de rahatlıkla gezilebilmesi adına yer yer yüksek aydınlatma direkleri üzerine projektörler yerleştirirken, yine alanın temiz kalmasını sağlamak için belirlenen bölümlere çöp kovaları monte edildi.

Devlet yatırımı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi

Büyükşehir Belediyesinin, gerçekleştirdiği çevre düzenleme çalışmalarından sonra estetik bir görünüme kavuşan ve vatandaşların rahatlıkla ziyaret ettiği Kırklar Dağı'na, kimliği belirsiz kişiler zarar verdi. Kimliği belirsiz kişilerce, Kırklar Dağı'na yerleştirilen kent mobilyalarını yerlerinden sökerek gelişi güzel şekilde yürüyüş yollarına atıldı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Yapılan tahribatın boyutunu gören çevredeki vatandaşlar ve ziyaretçiler duruma tepki göstererek, yetkililerin yapılan bu tahribata karşı harekete geçilmesini ve suçluların en kısa sürede yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Vatandaşlar yıllarca boş alan ve devlet yatırımıyla güzelleştirilip Diyarbakır'a kazandırılan bu alandaki yatırımların kendini bilmezler tarafından tahrip edilmesini kabul edilmez olarak gördüklerini söyledi. Kendini bilmez insanların memlekete verdiği bu zararın bir daha yaşanmamasını talep eden vatandaşlar, suçluların bulunarak gerekli cezaların verilmesini istedi. Huzur ile birlikte Diyarbakır'ın yerli ve yabancı turist akınına uğradığını dile getiren vatandaşlar, böyle kendini bilmezler yüzünden hem devlet yatırımlarının heba edildiğini, hem de memleketin adının kötülendiğini dile getirdi.

Kameralar incelemeye alındı

Yaşanan olayla ilgili olarak güvenlik güçleri de şüphelilerin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi
Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi
Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi
Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi
Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Toros Dağları, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi 14:56 Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor 14:26 Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu 14:02 Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı 13:21 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor 13:11 Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı 12:03 Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı
Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu 11:20 Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı 11:14 Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı

Son Dakika Haberleri
14:56 Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi
14:25 Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor
14:01 Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu
13:45 İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi
13:39 Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi
13:35 Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım
13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta
13:20 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı
13:10 Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor
12:16 Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar
Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi         
14:58
Antalya'daki yangını söndürüp soluğu Muğla'da aldılar! Orman işçilerinin mücadelesi duygulandırdı Antalya'daki yangını söndürüp soluğu Muğla'da aldılar! Orman işçilerinin mücadelesi duygulandırdı         
14:53
Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti         
14:19
Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi         
13:39
Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle         
13:13
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı         
11:59
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler         
10:40
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu         
09:47
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 15:01:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement