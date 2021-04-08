Kırklar'ın kadınları istedi Buca Belediyesi yaptı - Son Dakika

Mahallede yer alan eski köy muhtarlık binası ile çevresindeki alanın bakım ve tadilatı yapılarak, kurs merkezi haline getirildi. Kadınların sevinçle karşıladığı gelişmenin devamında, merkezde ilk olarak el işlemeciliği ve nakış kursu verilmeye başlandı.

Katılımcı demokrasi anlayışıyla kentte her gün yeni bir projeye imza atan ve kentin her noktasına eşit hizmet götürme kararlılığını ortaya koyan Buca Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan Bucalı kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Buca Belediyesi'nin Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, kentin birçok noktasında vermiş olduğu hobi ve meslek edindirme kursları için bir talep de Kırklar Mahallesi'nde yaşayan kadınlardan geldi. Kadınların talebi üzerine, bir dönem eski köy muhtarlığı olarak kullanılan yerin düzenlenmesi için harekete geçildi. Belediye ekipleri kısa zamanda atıl durumdaki bina ve çevresini baştan aşağıya yenileyerek, kurslara hazır hale getirdi. Merkezde ilk olarak kadınlara el işlemeciliği, makine nakışları ve ev tekstili kursları açıldı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kursiyerin eğitim aldığı kurs, 3 ay boyunca devam edecek.