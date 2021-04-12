Kırklar köyü muhtarı: Tarımda hobi olmaz - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesine bağlı kırsal Kırklar Mahallesi'nde yaşayanlar, hobi bahçesi sayısının artmasıyla nüfusun çoğaldığını belirtip, aşırı yüklenme nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Hafta sonları uygulanan kısıtlamadan muaf olmak için hobi bahçesi alanlar olduğunu öne süren muhtar Sinan Öğüt (35), "Tarımda hobi olmaz. Pandemide, kendilerine kaçış noktası sağlamak için bu işe giriyorlar" dedi.

Buca'ya yaklaşık 15 kilometre, şehir merkezine ise 30 kilometre mesafedeki kırsal Kırklar Mahallesi, hobi bahçesi kuranların sıklıkla tercih ettiği yerlerden biri oldu. Pandemi döneminde zeytin, incir, badem, üzüm ve yöreye özgü kavunu ile ünlü Kırklar köyünde şehir merkezinden kaçanların satın aldıkları hobi bahçesi sayısı arttı. Kırklar köyünde 2 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Sinan Öğüt, 1 dönümün altındaki hisse tapulu yerler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'çiftçi kayıt sistemi' formu alanların niyetinin çiftçilik yapmak olmadığını öne sürdü. Muhtar Öğüt, bu belgeyi alan bazı hobi bahçesi sahiplerinin hafta sonu kısıtlamasında göstererek, rahatça dışarı çıkabildiğini söyledi. Kırklar Mahallesi'nde 4 bin dönümlük tapulu tarım arazisi bulunduğunu anlatan Öğüt, 100 dönümden fazlasında hobi bahçesi kurulduğunu açıkladı.

'PANDEMİDE KAÇIŞ NOKTASI İÇİN BU İŞE GİRİYORLAR'Tarım arazileri üzerinde hobi bahçeleri sayısının artmasının özellikle gerçek üreticiyi rahatsız ettiğini savunan muhtar Sinan Öğüt, "Son zamanlarda pandeminin etkisiyle birlikte hobi bahçesi sayısı arttı. Arazilerin tel örgülerle çevrili olması, geçiş noktalarının kapatılması mağduriyetlere neden oluyor. Hisse tapulu yerleri küçük parçalara bölüp hobi bahçeciliği yapıyorlar. Tarımda 'hobi' diye bir şey olmaz. Gerçek üreticiler, tarım arazilerini ekip, biçerler. Pandemide, kendilerine kaçış noktası sağlamak için bu işe giriyorlar. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde 'Biz üreticiyiz' diyerek, kayıt belgelerini gösteriyorlar" diye konuştu. 'ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİNE YOL AÇIYORLAR'Köy nüfusunun artmasıyla mağduriyetlerin de çoğaldığını kaydeden Öğüt, "Onlar bu mahalleden değil, dışarıdan gelenler. Bölgenin elektrik sorununu artırıyor ve kesintilere neden oluyorlar. Klima, çamaşır ve bulaşık makinelerinin aynı anda kullanımı, aşırı yükleme sebebiyle aranjman kablolarının patlamasına ve kesintilere neden oluyor. En büyük mağduriyeti çocuklar yaşıyor. Online sınav ya da ders sırasında bazen 15 dakikalık bazen 1 saatlik kesintiler soruna neden oluyor. Çocuklarımız etkileniyor. Biz kalıcı çözüm bekliyoruz. ya hattı güçlendirsinler ya da bölgenin imar planlarını yeniden gözden geçirsinler" dedi. ÇİTLE ÇEVRİLİ ZEYTİN BAHÇESİNE GİREMİYORKöyde doğup, büyüdüğünü anlatan Tahir Köse (66) de zeytin ağaçlarının olduğu arazisine tel örgüler arasında kalması nedeniyle giremediğini belirterek, "Tapulu arazime hobi bahçeleri nedeniyle giremiyorum. Bahçemdeki ürünümü alamıyorum. Eskiden komşuluk hukuku vardı. Birbirimizin tarlasından geçerdik. Yabancılar geldi, köyümüzü çitle çevirdi. Zeytin bahçem ortada kaldı. Kenarları çitle çevrili olduğu için arazime giremiyorum. Yolumuz yok. Bahçemi sürmem, gübrelemem lazım, giremiyorum. Birkaç komşu aynı durumdayız" diye konuştu.HOBİ BAHÇESİ SAHİPLERİ: KÖYE EKONOMİK CANLILIK GETİRDİK

Konut yapı kooperatifinin başkanı Nedret Demircan da yaklaşık 60 yıldır tarım yapılmamış, orman içinde kalan, atıl arazilerin hobi bahçeleri sayesinde değerlendiğini savundu. Hobi bahçeleri sahiplerinin her gün yıkım korkusuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Demircan, "Biz burayı aldıktan sonra atıl araziyi tarıma kazandırmış olduk. Amaç, ticaret ya da rant elde etmek değildi. Sadece insanların tarım yapmasına, toprakla buluşmasına, unutulan komşuluk değerlerinin yaşamasına vesile olduk. Yağmurdan, soğuktan korunabileceğimiz, geldiğimizde bahçemizde dinlenebileceğimiz yerler yaptık. İnsanların ihtiyacına ve ekonomik şartlarına göre bu yerler, büyüklü küçüklü, prefabrik malzemeler ya da ağaçtan yapıldı. Biz ormanın dokusunu bozmama adına ağaç kaplama yaptık. Köye ekonomik canlılık getirdik. Burada hobi bahçesi kuranlar, emekli ve belli bir yaşın üzerinde olduğu için köyün gençlerinden üretime destek aldı. Bahçeyi süren, ekip biçen gençler, ekonomik gelir elde etti. Biz buranın yasal düzenlemeyle imara açılmasını istiyoruz. Belli kriterler getirilerek uzun süre kullanım sağlanabilir. Her gün yıkım korkusu var. Önce ceza kesilip, sonra yıkıma gidilebilir. Bu da bizi huzursuz ediyor. Yasal düzenleme getirilmesiyle bu arazilerin tarıma kazandırılmasını istiyoruz" dedi.