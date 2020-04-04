KIRKLARELİ 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRELERİ DOLAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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KIRKLARELİ 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRELERİ DOLAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
6 saat önce
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:02 Kaynak: DHA
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