KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

14.03.2022 14:17

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Tabip Odası Başkanı Taner Pehlivan, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Pehlivan, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini isteyen Pehlivan, "Sorunlarımızı uzun zamandır eylemlerle dile getirmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarının örgütlenmeye devam edeceğiz." dedi.

KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika


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