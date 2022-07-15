KIRKLARELİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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KIRKLARELİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:30

Kırklareli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kırklareli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünün ardından programda Hızırbey Camisi Müezzini Adem Demircioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmanın izlenmesinin ardından, Hızırbey Cami Müezzini Necmettin Ötün, "Şehitler Kasidesi"ni okudu.

Ardından Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan darbe girişimin 6. yılına ilişkin video gösterimi yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini söyledi.

Kırklareli halkının yüreğinin vatan aşkıyla çarptığını ifade eden Ekici, 6 yıl önce milletin ve devletin, birliğine, dirliğine karşı bazı hainlerin darbe girişiminde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletin meydanlarda tankların önüne yatarak hainlere karşı en iyi cevabı verdiğini vurgulayan Ekici, "Türk milleti, 15 Temmuz gecesi ülkemiz aleyhinde hain planlar yapan bir ilimiz kadar büyük nüfusu olmayan, ama ülkemize karşı her türlü terörü finansa eden, besleyen, üzerimize gönderen hainlik ve sinsi planlar peşinde koşan ülkelere de haddini bildirmiştir. Türk milleti bir karışıklık çıktı diye başka ülkelere gitmemiştir. Bunu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sancak Koşusu'na katılan sporculara katılım belgeleri verildi.

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Son Dakika | Kırklareli'nde '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri' konferansı düzenlendi Son Dakika | Kırklareli'nde '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri' konferansı düzenlendi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Kaynak: AA

Kırklareli, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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