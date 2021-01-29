Kırklareli 16 ülkeye ihraç ettiği peynirini daha fazla ülkeye göndermek için çalışacak - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, 16 ülkeye ihraç edilen Kırklareli beyaz peynirini alınan coğrafi işaret tescili ile ulusal bir marka haline getirebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ı ziyaret ederek, Kırklareli beyaz peyniri coğrafi işaret belgesini teslim aldığını bildirdi.

Coğrafi işaret belgesinin peynirin korunmasının yanı sıra, ürüne dinamik pazarlama gücü katacağına ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kırklareli peynirini ulusal bir marka haline getireceğiz. Böylelikle geleneksel ürünümüz aslına uygun bir şekilde sonraki nesillere de ulaştırılacaktır. Peynirimizin taklitlerine karşı korunabilmesi, haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için koruma altına alınma noktasında da coğrafi işaret büyük önem taşımaktadır.

Coğrafi işaret ibaresi taşıyan ürünleri üreten işletmeler, bu işareti ürünlerinin ambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olmaktadır."

Kırklareli meşe balı, eski kaşarı ve kıvırcık kuzusu içinde coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu belirten Ilık, geleneksel ürünleri aslına uygun bir şekilde korumak istediklerine dikkati çekti.