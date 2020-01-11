Kırklareli 3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli 3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası - Son Dakika

Kırklareli 3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası

6 saat önce

3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyasıKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan biri polis, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından 9 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan biri polis, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından 9 kişi gözaltına alındı. Kavganın ardından mahallelilerin iş yerine saldırdığı ilçede, bugün sessizliğin hakim olduğu görüldü. Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde ilçe merkezinde eğlence mekanı adı altında faaliyet gösteren işletmelerin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Lüleburgaz ilçesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında iş yeri sahibi ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Mekanda ateşlenen silahtan çıkan mermi, bu sırada müdahale için içeriye giren polis memuru M.K.'nin koluna isabet etti. Kavgada Lüleburgaz Özer Spor Başkanı Volkan Düğücü ile 1 mekan çalışanı daha yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altıyol Mahallesi sakinleri, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren öfkeli kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Kırklareli'den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ilçeye sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha da el konuldu.

Güvenlik güçlerinin önlemleri sürerken, ilçede bugün sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde Altıyol Mahallesi sakinleri, bar adı altında mahallerinde açılan eğlence mekanlarında sürekli kavga çıktığı iddia ederek, kapanması için imza kampanyası başlattı. Mekanda çalışan yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını öne süren mahalle sakinleri, iş yerlerinin şehir dışına taşınmasını istedi.

İmza kampanyasına katılan Erol Süzük, "Şehrin göbeğinde açılan bu tür iş yerleri aslına uygun hizmet vermiyor. Bar adı altında açılan eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadın çalıştırıyorlar ve bunların para karşılığı fuhuş yaptırıyorlar. Bu nedenle sürekli burada olaylar çıkıyor. Biz burada bunları istemiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Bekir Çalışkan ise, "Kaymakamlıktan, emniyetten bu işe bir çözüm bulunmasını bu iş yerlerinin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Hiç uğruna polisimiz ve arkadaşlarımız yaralandı. Halk olarak kesinlikle bunların buradan kalkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ise sürekli olayların çıktığı bu tür eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Kırklareli 3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası

Kent Konseyi, Kırklareli, Lüleburgaz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var
Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa telefonla bağlandı - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
22:59 Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:04:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli 3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]