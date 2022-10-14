Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'de 'kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'de 'kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı

14.10.2022 00:57
Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'de 'kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı

Kırklareli habere göre Kırklareli'de 340 personel ile kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi.

Kırklareli'de 340 personel ile kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucuya yönelik düzenlenen dev operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak kullanmak suretiyle geleceğin teminatı olan gençlere zehirlemeye çalışan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi ve kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucunun kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirdi.

Başta uyuşturucu sebebiyle aranan 51 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla 67 ekip, 340 personel, bir İHA ve 3 narkotik destekli köpeğin katılımıyla 51 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 703,86 gram esrar, 68,13 gram toz esrar, 43,45 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar, tabanca, av tüfekleri, mermi ve sahte paralar ele geçirildi. Operasyonda 44 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz devam edecek"

Operasyona ilişkin açıklamada bulunan Kırklareli Valisi Birol, uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadele devam edeceğini belirterek, "İlimizde huzur ve güvenin sağlanması, tüm ülkemizde kamu düzeninin sağlanması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla bugün Babaeski, Lüleburgaz ve merkez ilçelerinde 51 şüpheli şahsa yönelik emniyet güçlerimizle operasyon düzenlenmiştir. Bu hedef şahıslardan 44'ünü şu an itibarıyla yakalamış bulanmaktayız. 703 gram esrar, sahte para ve hassas teraziler elimizde. Bugün yakaladığımız 703 gram ile birlikte ilimizde 101 kilogram esrar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarına ulaşmış bulunmaktayız ve çok önemli bir miktar yakalanmış bulunmakta. Operasyonlarımız devam etmekte. Çocuklarımızın zehirlenmesine ve aile yapısının bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda halkımızın desteği arkamızdadır. Aslında bu 51 şüpheli şahıs da halkımızın bize yapmış olduğu ihbarlar ve halkımızın desteği ile tespit ettiğimiz noktalardadır. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz devam edecek. Bugün yürüttüğümüz kökünü kurutma operasyonu ile tümünün inlerine ineceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda anneler yanımızda, kardeşler yanımızda ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen, 'Bıktım ben bu işten' diyen yanımızda. Bunların desteklerini devamını bekliyorum. İhbarda bulunanlara teşekkür ederim" dedi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'de 'kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'de 'kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
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