Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı

07.10.2022 16:08
Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı

Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması çerçevesinde son bir hafta içerisinde Demirköy ve Vize ilçelerindeki 3 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde 3 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Operasyon, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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