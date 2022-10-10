Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle yapılan mücadele çerçevesinde son bir haftada İstanbul 'dan getirilerek Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 892 düzensiz göçmen ile 21 organizatör yakalandı. Göçmenleri taşımada kullanılan 19 araca da el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı - Son Dakika

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