Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı

10.10.2022 17:51
Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı

Kırklareli habere göre Kırklareli'nde jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 892 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 892 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle yapılan mücadele çerçevesinde son bir haftada İstanbul'dan getirilerek Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 892 düzensiz göçmen ile 21 organizatör yakalandı. Göçmenleri taşımada kullanılan 19 araca da el konuldu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı - Son Dakika
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