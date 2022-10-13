Son dakika haberi! Kırklareli'nde 'Kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırklareli'nde 'Kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı

13.10.2022 17:10

Son dakika haberi... Kırklareli'nde 'Kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı Vali Ekici "Bu gün yürüttüğümüz kökünü kurutma operasyonu ile tümünün inlerine ineceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz" Kırklareli'nde 340 personel ile kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde 'Kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı

Vali Ekici "Bu gün yürüttüğümüz kökünü kurutma operasyonu ile tümünün inlerine ineceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 340 personel ile kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucuya yönelik düzenlenen dev operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak kullanmak suretiyle geleceğin teminatı olan gençlere zehirlemeye çalışan torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi, kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması çerçevesinde Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri, "Uyuşturucunun kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda 51 şüpheli şahsın yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suçluların yakalanması amacıyla 67 ekip, 340 personel, bir İHA ve 3 narkotik destekli köpeğin katılımı ile 51 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 703,86 gram esrar maddesi, 68,13 gram toz esrar maddesi, 43,45 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar, tabanca, av tüfekleri, mermi ve sahte paralar ele geçirildi.

Operasyonda 44 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz devam edecek"

Operasyona ilişkin açıklamada bulunan Kırklareli Valisi Birol uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadele devam edeceğini belirterek "İlimizde huzur ve güvenin sağlanması, tüm ülkemizde kamu düzeninin sağlanması amacıyla sayın cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Bu gün Babaeski, Lüleburgaz ve merkez ilçelerinde 51 şüpheli şahsa yönelik emniyet güçlerimizle operasyon düzenlenmiştir. Bu hedef şahıslardan 44'ünü şuan itibariyle yakalamış bulanmaktayız. 703 gram esrar, sahte para ve hassas teraziler elimizde. Bu gün yakaladığımız 703 gram ile birlikte ilimizde cumhuriyet tarihinin en yüksek 101 kilogram esrara ulaşmış bulunmaktayız ve çok önemli bir miktar yakalanmış bulunmakta. Operasyonlarımız devam etmekte. Çocuklarımızın zehirlenmesine ve aile yapısının bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda halkımızın desteği arkamızdadır. Aslında bu 51 şüpheli şahısta halkımızın bize yapmış olan ihbarlar ve halkımızın desteği ile tespit ettiğimiz noktalardır. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz devam edecek. Bu gün yürüttüğümüz kökünü kurutma operasyonu ile tümünün inlerine ineceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda anneler yanımızda, kardeşler yanımızda ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen, bıktım ben bu işten diyen yanımızda. Bunların desteklerini devamını bekliyorum. İhbarda bulunanlara teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kırklareli'nde 'Kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırklareli'nde 'Kökünü kurutma' operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
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