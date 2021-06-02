Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu, Mardinli öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giyim yardımında bulundu.

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu, Mardinli öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giyim yardımında bulundu.

Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor

39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Uğur Çevik, AA muhabirine, Ömerli ilçesinin Kayabalı köyündeki ilkokul öğrencilerine hediyeler gönderdiklerini söyledi.

Hediye kolilerinin öğrencilere ulaştığını ifade eden Çevik, "Öğrencilerimiz kırtasiye ürünleri, futbol ve voleybol topu, 39 Gençlik atkıları ile Atatürk resimlerinin bulunduğu tişörtler ile büyük mutluluk yaşadılar." dedi.

Çevik, sporun yanında sosyal projelere de önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:48 Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın 11:43 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:41 Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı 11:37 Yağ bezesi ameliyatı oldu, 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:10 Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı: Durum faciayla sonlanabilir 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor
Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın
11:48
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
11:43
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı
11:41
Yağ bezesi ameliyatı oldu, 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
11:37
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:54:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]