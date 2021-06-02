Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu'ndan öğrencilere kırtasiye yardımı

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu, Mardinli öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giyim yardımında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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