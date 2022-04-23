Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi

23.04.2022 09:10
Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, hükümlülerle iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, hükümlülerle iftar programında bir araya geldi.

Aslancı, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde düzenlenen programda, Bursa'da ceza infaz kurumunun servis aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.

Kurum personeli ve hükümlülerin ramazan ayını kutlayan Aslancı, ramazanın birlik ve beraberlik içerinde daha güzel olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Aslancı, görevde yükselme sınavında başarılı olan kurum personellerine apolet ve plaket verdi.

Gedik te tayini çıkan personellere teşekkür plaketi verdi.

Programa Kırklareli Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Kürşat Oğuzhan Türkalp, İl Müftü Yardımcısı Turgut Çavdar, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Odabaş, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Koray Ersoy, Denetimli Serbestlik Müdürü Emin Özel, kurum personeli ve hükümlüler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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