Kırklareli Üniversitesi' e yeniden atandı, Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Yeltepe ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi' e yeniden atandı, Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Yeltepe ziyaret etti

Kırklareli Üniversitesi'ne rektör olarak yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'e Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe'den hoşgeldin ziyareti etti.

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti. Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Şengörür, yeniden görevine atanmasından dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti. Şengörür, Kırklareli'nin adını üniversite ile duyuracaklarını dile getirdi. Yeltepe de Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi.

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