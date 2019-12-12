Kırklareli ADSM

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine (ADSM) "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, açıklamasında, ADSM'nin uluslararası standartlara uygun, güvenilir hizmet sunan, sürekli kendini geliştiren, tercih edilen, saygın bir kurum olma vizyonuyla çalıştığını söyledi.

Merkezin, fiziki ve ekipman açısından çok donanımlı olduğunu ifade eden Cerit, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün de denetiminden başarı ile geçerek erişebilirlik belgesi almış ilk sağlık kurumları arasında yerini aldığını kaydetti.

Yaklaşık 11 aylık dönemde 32 kişiye evde sağlık hizmeti sunulduğunu aktaran Cerit, şunları kaydetti:

"Yatağa tam bağımlı olan hastalara diş çekiminden protez yapımına, flor uygulamasından diş ilavesine koruyucu ve tedavi edici çeşitli ağız diş sağlığı hizmeti sunuldu. Merkezimizin Kırklareli Devlet Hastanesi ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde, normal poliklinik şartlarında ağız ve diş sağlığı tedavisine uyum gösteremeyen engelli hastalarımız, genel anestezi altında tedavi edildi. 33 hastaya genel anestezi altında diş tedavi hizmeti yapıldı. Kırklareli Devlet Hastanesinin ameliyathanesinde yapılan tedavilerin kısa sürede gerçekleşmesi sebebiyle Kırklareli dışında ikamet eden hastalar tarafından da başvurular yapılmaktadır. Ayrıca 11 aylık dönemde 110 bin hastaya poliklinik muayenesi, 30 bin hastanın dolgu, 10 bin hastanın kanal tedavisi, 21 bin hastaya protez diş takılarak 750 hastaya ise özellikli cerrahi işlem uygulandı."