Kırklareli AFAD'dan Elazığ için yardım kampanyası - Son Dakika
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Kırklareli AFAD'dan Elazığ için yardım kampanyası

36 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kırklareli AFAD'dan Elazığ için yardım kampanyası, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Kırklareli'nde "Yardım Koordinasyon Masası" kuruldu.


Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Kırklareli AFAD tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kırklareli AFAD'dan yapılan duyuruda "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada yardım taleplerinin kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda olarak kabul edileceği belirtildi. Öte yandan Kırklareli genelinde kaymakamlıkların başkanlığında yardım toplama komisyonlarının kurulacağı, Kırklareli AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yardımların deprem bölgesine gönderileceği belirtildi. - KIRKLARELİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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