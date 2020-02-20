Kırklareli akşener: trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin - Son Dakika

Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin(2)

DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

Edirne'nin ardından Kırklareli'ne geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından karşılandı. Kırklareli'de esnafları ziyaret eden Akşener, geçtiği parti binası önünde davul- zurna ekibi tarafından karşılandı. Ekibe bahşiş veren Akşener'in yanına yaklaşan zurnacı zurnasını Akşener'in kulağına yaklaştırıp bir süre çaldı. Daha sonra parti binasına geçen Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Babaeski ilçesine gitti. İlçede esnafları ziyaret eden Akşener, yaptığı konuşmada gezilerini sürdüreceğini söyledi.

Babaeski'nin ardından Lüleburgaz ilçesine geçen Akşener, burada Belediye Başkanı Murat Gerenli ve partililere tarafından karşılandı. Fatih Caddesi üzerinde esnafları ziyaret eden Akşener, sandalye üzerinden vatandaşlara seslendi. Akşener, "Nasıl ben ayakkabı eskitiyorsam, koltuk eskitenler de buraya gelecek, o gözün içine bakacak, o ayakkabı eskiyecek. Ayakkabı eskimiyorsa siz onları eskiteceksiniz" dedi.

Akşener, parti teşkilatını ziyaret ettikten sonra İstanbul'a hareket etti.