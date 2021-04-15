Kırklareli alarm verdi - Son Dakika

Kırklareli alarm verdi

15.04.2021 15:40

Kırklareli alarm verdi Vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde vatandaşlar tedirgin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasına göre bir önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 70.

Kırklareli alarm verdi

Vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde vatandaşlar tedirgin

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasına göre bir önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 70.22 atış olan Kırklareli ülkede vakaların en çok arttığı il olurken, vatandaşlar bu durumdan tedirgin oluyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yer aldı. Geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Vatandaşlar vakaların artış sebebinin ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması olduğunu dile getirdiler.

Sokakta gezen çoğu insanların maske takmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen Hayri Tanrıkoğlu, "Maskesi ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek gezen insanlar nedeniyle vakalar artıyor. Söylenecek bir şey yok, eğer herkes kendine dikkat ederse her şey düzelir" dedi.

"Bilim adamları, devletimiz ve Sağlık Bakanımız ne diyorsa uyulması gerekiyor"

Vakaların artış sebebinin kente bulunanların kurallara uymamasının yanı sıra şehir ve ülke dışından gelen insanlardan kaynaklı olduğunu dile getiren Ahmet Kaya ise, "Türkiye'de 81 vilayette en çok kurallara uyan il Kırklareli'ydi. En büyük sorun Bulgaristan'dan ve büyük şehirlerden gelen vatandaşlardan kaynaklı, bu kentin halkı kendini koruyor. 1 haftada vakalar çok arttı ve tedirginiz. Ben önlemlerimizi arttırdım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuyorum. Herkese çağrımdır maske, mesafe ve temizlik kuralarına uysun" şeklinde konuştu.

Kırklareli alarm verdi
Kırklareli alarm verdi
Kırklareli alarm verdi
Kırklareli alarm verdi

Sağlık Bakanlığı, Kırklareli, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırklareli alarm verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor "Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı

Son Dakika Haberleri
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı         
16:16
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum         
15:55
Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti         
15:47
Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor         
15:35
Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor         
15:32
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti         
15:03
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:23:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli alarm verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei