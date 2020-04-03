KIRKLARELİ Alkışlarla taburcu edilen koronavirüs hastası: Videoyu insanlara umut olması için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIRKLARELİ Alkışlarla taburcu edilen koronavirüs hastası: Videoyu insanlara umut olması için... - Son Dakika

KIRKLARELİ Alkışlarla taburcu edilen koronavirüs hastası: Videoyu insanlara umut olması için...

6 saat önce

Alkışlarla taburcu edilen koronavirüs hastası: Videoyu insanlara umut olması için paylaştıkKIRKLARELİ'de, koronavirüse yakalanan ve hastalığı yendikten sonra alkışlarla taburcu edilen UMKE personeli Selin Telo, alkışlarla uğurlanma görüntülerini insanlara umut olması için paylaştıklarını söyledi.

Alkışlarla taburcu edilen koronavirüs hastası: Videoyu insanlara umut olması için paylaştık

KIRKLARELİ'de, koronavirüse yakalanan ve hastalığı yendikten sonra alkışlarla taburcu edilen UMKE personeli Selin Telo, alkışlarla uğurlanma görüntülerini insanlara umut olması için paylaştıklarını söyledi. Telo'nun polis memuru eşi Akın Telo, yaşanan sürece sosyal medya hesabı üzerinden duygusal paylaşımla anlattı.

Kırklareli UMKE'de görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Selin Telo, koronavise yakalandı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde 9 gün süren tedavi gören Telo, virüsü yendikten sonra hastaneden alkışlar arasında önceki gün taburcu edildi. Evinde karantina sürecini geçiren 9 yıllık UMKE memuru Telo, hastaneden ayrılırken, çekilen görüntülerinin insanlara umut olması için paylaşıldığını söyledi. Mesleğe Şırnak'ta başlayıp, 4 yıl görev yaptıktan sonra 3 yıl da Malatya'da çalışan Telo, şimdi yeniden görevinin başına döneceği günü beklediğini belirtti.

'İNSANLARA NASIL FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNEN ÖZEL İNSAN'

Telo'nun bu süreçte yaşadıkların polis memuru eşi Akın Telo, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla anlattı. Eşinin Elazığ'daki depreme gözünü kırpmadan gittiğini söyleyen Akın Telo, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapacağımızı bilmediğimiz, çok üzüldüğümüz anlardan birini yaşadım. Bazı şeyleri engellemeye çalışsak da engelleyemediğimiz anlar olur ya onu yaşadım. Benim eşim canla başla çalışan, hayatının her anında daha iyi daha güzel ne yapabilirim, insanlara, vatana ve millete nasıl faydalı olacağını her daim düşünen özel bir insandır. Elazığ'a deprem oldu, hiç bir şey düşünmeden amaç hizmet, bir kişiye dahi ufacık da olsa faydam olabilir mi diyerek gözü kırpmadan gitti. Edirne sınır kapısında göçmenler var, zor durumdalar, yine orda eşim insanlara din, dil ve ırk gözetmeksizin yardımcı olmak için giderek çalıştı. En sonun da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi bunun için de canla başla, hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. ve kendisine Covid-19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü. Bugün kendisi Allah'ın izni, devletimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile taburcu oldu. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki bizim evin herşeyine, annemize bir şey olmadı.Allah tüm hastalarımıza şifa versin."

Selin Telo'nun hastaneden taburcu edilmesinin ardından doktoru, "Selin UMKE'de çalışan insanların yardımına koşan bir sağlık görevlisiydi. Koronavirüs tanısıyla takip ettik ve onu sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz. Biz onun için buradaydık ve şimdi o da bizim için 14 gün boyunca evinde kalacak. Haydi Kırklareli, haydi Türkiye sende bizim için evinde kal" dedi.

KIRKLARELİ Alkışlarla taburcu edilen koronavirüs hastası: Videoyu insanlara umut olması için...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:11 Kaynak: DHA

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