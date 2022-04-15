Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor

15.04.2022 11:04

Denizi, ormanları, tarihi eserleri, agro turizmi ve lezzetleriyle ziyaretçilerine birçok imkanı bir arada sunan Kırklareli, alternatif tatil arayanları bekliyor.

Denizi, ormanları, tarihi eserleri, agro turizmi ve lezzetleriyle ziyaretçilerine birçok imkanı bir arada sunan Kırklareli, alternatif tatil arayanları bekliyor.

Trakya'nın turizme açılan tek mağarası Dupnisa'yı gezmek, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak, Karadeniz'e sahili bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde dinlenmek isteyenler, deniz, kum ve güneşin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğasıyla tatil imkanı sunan Kırklareli'ni rotalarına alabilir.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde,Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te ziyarete açılan Dupnisa mağarası, 16 türdeki binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Vize ilçesinde Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu ile Istranca eteklerinde yer alan köyler, ziyaret edilecek yerler arasında bulunuyor.

Longoz ormanları ve lezzetleri

İğneada beldesinde bulunan longozlar, yeşilin binbir tonu, derelerin ve kuşların dinlendiren sesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle misafirlerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra birçok bitki, sürüngen, memeli, tatlı su balığı, deniz balığı ve kuş türünü barındıran longoz ormanları güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kırklareli, köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurduyla da adından söz ettiriyor.

Istranca ve longoz ormanlarının temiz havasında yetişen hayvanların etinden yapılan köftenin yanı sıra manda yoğurdu, Karadeniz'in sularında yakalanan taze balık ile yöreye özgü üzümden elde edilen hardaliye, damaklarda ayrı lezzet bırakıyor.

"Yerli ve yabancı turistleri kentimize bekliyoruz"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, kentin doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri kentte misafir etmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Bilgin, "İğneada son dönemde yapılan altyapılarıyla gezilecek, görülebilecek, insanları rahatlatacak bir mekan haline geldi." dedi.

Longoz ormanlarının doğal güzelliğinin görülmeye değer olduğunu aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Longoz ormanlarımız seyir kuleleri, kuş gözlem kulesi, gezinti yolları ve kano turizmiyle çok daha güzel bir hal aldı. ATV, UTV, kano, atlı binicilik ve benzeri faaliyetler yürütülüyor. Fatih Dökümhanesi restorasyonuyla birlikte önemli bir gezinti ve ziyaret alanı haline geldi. Demirköy'ün her tarafı çok farklı, çok güzel oldu. Şelaleler ayrı bir hava kattı. Burada insanlar rahat, huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilirler. Yerli ve yabancı turistleri kentimize bekliyoruz."

Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor
Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor
Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor

YORUMLAR
500
Tarihin Las Vegas'ı Alabanda ziyaretçilerini bekliyor Tarihin Las Vegas'ı Alabanda ziyaretçilerini bekliyor Dede yadigarı traktörü kendi imkanlarıyla çift çekere çevirdi Dede yadigarı traktörü kendi imkanlarıyla çift çekere çevirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:29:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement