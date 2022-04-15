Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Denizi, ormanları, tarihi eserleri, agro turizmi ve lezzetleriyle ziyaretçilerine birçok imkanı bir arada sunan Kırklareli, alternatif tatil arayanları bekliyor.

Trakya'nın turizme açılan tek mağarası Dupnisa'yı gezmek, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak, Karadeniz'e sahili bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde dinlenmek isteyenler, deniz, kum ve güneşin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğasıyla tatil imkanı sunan Kırklareli'ni rotalarına alabilir.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde,Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te ziyarete açılan Dupnisa mağarası, 16 türdeki binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Vize ilçesinde Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu ile Istranca eteklerinde yer alan köyler, ziyaret edilecek yerler arasında bulunuyor.

Longoz ormanları ve lezzetleri

İğneada beldesinde bulunan longozlar, yeşilin binbir tonu, derelerin ve kuşların dinlendiren sesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle misafirlerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra birçok bitki, sürüngen, memeli, tatlı su balığı, deniz balığı ve kuş türünü barındıran longoz ormanları güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kırklareli, köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurduyla da adından söz ettiriyor.

Istranca ve longoz ormanlarının temiz havasında yetişen hayvanların etinden yapılan köftenin yanı sıra manda yoğurdu, Karadeniz'in sularında yakalanan taze balık ile yöreye özgü üzümden elde edilen hardaliye, damaklarda ayrı lezzet bırakıyor.

"Yerli ve yabancı turistleri kentimize bekliyoruz"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, kentin doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri kentte misafir etmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Bilgin, "İğneada son dönemde yapılan altyapılarıyla gezilecek, görülebilecek, insanları rahatlatacak bir mekan haline geldi." dedi.

Longoz ormanlarının doğal güzelliğinin görülmeye değer olduğunu aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Longoz ormanlarımız seyir kuleleri, kuş gözlem kulesi, gezinti yolları ve kano turizmiyle çok daha güzel bir hal aldı. ATV, UTV, kano, atlı binicilik ve benzeri faaliyetler yürütülüyor. Fatih Dökümhanesi restorasyonuyla birlikte önemli bir gezinti ve ziyaret alanı haline geldi. Demirköy'ün her tarafı çok farklı, çok güzel oldu. Şelaleler ayrı bir hava kattı. Burada insanlar rahat, huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilirler. Yerli ve yabancı turistleri kentimize bekliyoruz."