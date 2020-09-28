Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği başkanlığına Çalışkan seçildi - Son Dakika

Kırklareli'nde Arı Yetiştiricileri Birliği başkanlığına Nuri Çalışkan seçildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen seçim, gelir gider ve faaliyet raporlarının okunması ile başladı.

Nuri Çalışkan ile Rıdvan Ulus'un yarıştığı seçimde 193 üye oy kullandı.

Seçimde 114 oy alan Çalışkan başkanlığa seçilirken, Ulus'un listesi ise 79 oy aldı.

Çalışkan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, arıcılığın gelişmesi ve bir adım daha ileriye gitmesi için daha etkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören tüm üyelerine teşekkür eden Çalışkan, çok ciddi projelerle göreve başlayacaklarını dile getirdi.

Çalışkan'ın yönetim kurulu, Üzeyir Okkan, Emrah Akol, Erdem Gönülal, Erdoğan Topal,Cemal Satkın ile Serkan Kovankaya'dan oluştu.