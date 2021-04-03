"Kırklareli Arısı Islah Projesi" çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Arıcılar Merkez Birliği ve Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen "Kırklareli Arısı Islah Projesi" çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ıslah çalışmalarının yürütüldüğü arılıkta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aksoy, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kırklareli arısının diğer arı ırklarına göre daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Bölgedeki arının saf ve temiz bir ırk olması dolayısıyla Türkiye'nin ve bölgenin bal üretimi açısından aktif ve önemli bir rol oynayacağını ifade eden Aksoy,, "Trakya arısı ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Korumanın yanı sıra arının özelliklerini, karakterini iyileştirmek için çalışıyoruz." dedi.