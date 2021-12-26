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Kırklareli asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

26.12.2021 10:08
Kırklareli asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Kırklareli Valiliğince asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliğince asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik Atatürk toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, kadına yönelik şiddetle mücadele, uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri, içki kaçakçılığıyla mücadele konuları görüşüldü.

Bilgin, konuşmasında, kentte asayişin sağlanması için kolluk kuvvetlerinin 7/24 görev başında olduğunu söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Bilgin, huzur ve sükunet ortamı oluşması ve mevcut konumun da korunması için mücadele ettikleri belirtti.

Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, Emniyet Müdür Yardımcısı Bahri Erol ile vali yardımcıları, kaymakamlar ile bazı kurum müdürleri katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Osman Bilgin, Kırklareli, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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