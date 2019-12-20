Kırklareli Atatürk Spor Salonu yenilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Atatürk Spor Salonu yenilecek - Son Dakika

Kırklareli Atatürk Spor Salonu yenilecek

6 saat önce

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Spor Salonu'nun yenileneceğini bildirdi.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu yenilecek, System.String[]

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Spor Salonu'nun yenileneceğini bildirdi.

Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor salonu içerisine fuaye alanı yapılacağını söyledi.

Çalışmaların nisan ayında başlayacağını ifade eden Babuşçu, spor salonunun içerisinde de tadilatlar yapılacağını aktardı.

2 milyon lira bütçe ile yürütülecek çalışmaların kente hayırlı olması temennisinde bulunan Babuşçu, "Çalışmalarımız ile Atatürk Spor Salonu'muz kente yakışır bir görünüme kavuşacak. Sporcularımız daha iyi ortamda çalışmalarını sürdürmesi için gayret gösteriyoruz. Bu çalışmaların yapılmasın emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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