Son Dakika Haberleri: Kırklareli Avrupa'nın 12 Yıldız Şehri Ödülü Aldı

Kırklareli Avrupa'nın 12 Yıldız Şehri Ödülü Aldı

1 saat önce

Kırklareli Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden biri olan "12 Yıldız Şehri" unvanını Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun döneminde ilk kez almaya hak kazandı.

Kırklareli Avrupa'nın 12 Yıldız Şehri Ödülü Aldı, System.String[]

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirdiği törende Kırklareli Belediyesi "12 Yıldız Avrupa Şehri" ödülünü aldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Avrupa Konseyi'nin 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı; gençlik ve çocuklar' sloganını, 'Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli' sloganı ile birleştirerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2018 temasına uygun etkinlikleri ve Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, katılımcı yerel yönetimi projeleri ile 12 Yıldız Şehri' sertifikası almaya hak kazandı.

Fransa'da düzenlenen ödül törenine eşi Sibek Kesimoğlu ile katılan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli'nin adını Avrupa'da yankılandırdı için büyük gurur duyduklarını söyledi.

Kesimoğlu'' Kırklarelimizin adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Böyle bir organizasyonda Kırklareli'nin isminin yer alması bizleri çok mutlu etti. Kırklareli'nin ismini ülke sınırları dışına taşımanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü bağrında şekillendiğim büyük Kırklareli aileme armağan ediyorum.Çok çalışmaya devam ederek Kırklareli'ni hep birlikte daha üst noktalara taşıyacağız'' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:37 Kaynak: Bültenler

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