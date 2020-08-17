Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri koronavirüs nedeniyle bu yapılamayacak - Son Dakika

Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan 12. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nin salgın nedeniyle yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, 18-20 Eylül tarihlerinde yapılacak etkinliklerin, katılımcıların sağlığının korunması amacıyla iptal edildiği ifade edilerek, kararın alınmasında Bilim Kurulu'nun görüşleri ve son dönemde ülke genelinde vaka sayısındaki artışın etkili olduğu bildirildi.