KIRKLARELİ Bakan Dönmez Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından vazgeçsinler

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Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk

Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama: Oradaki sorumluluğumuz neyse onu yapıyoruz

Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var