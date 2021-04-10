KIRKLARELİ BAKAN SELÇUK: MESLEK LİSELERİYLE GURUR DUYUYORUM - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırklareli'de Umutlu Yarınlar Anaokulu'nun açılışına katıldı. Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Selçuk, "Mesleki eğitimi birinci öncelik olarak her zaman vurguluyoruz ama bunun yanı sıra vurguladığımız bir diğer konu okul öncesi eğitim. Bir çocuğun hayatının başlangıcı, gömleğin ilk düğmesi denilebilecek nitelikte bir hususiyet, çok önemli. Bu yüzden okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz. Burada 3, 4 ve 5 yaş için hizmet verecek pırıl pırıl güzide bir okulumuz inşa edildi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bir çocuk erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari iki sene fark atıyor. O yüzden de erken çocukluğa dair vurgumuzun daha da güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Bunu el birliği ile iş birliği ile yapacağımıza eminim. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bunu dikkate alacağız. Ama burada eğitimin ortaya koyduğu performans, eğitimle alakalı yapılan işlemler bizi sevindiriyor. Çünkü bazı illerimizin çok daha öncü şekilde eğitimde kaliteyi, standartları yükseltmeye çalışması elbette önem taşıyor. Ülkemizdeki bütün okullarla beraber bu okulumuzda da meslektaşlarımla beraber çocuklarımız için bir gelecek inşa edeceğiz. Bu okulumuzun, bu kurumumuzun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle buluştu. Partililerle bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi'ne geçip, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenler ile bir araya geldi. Selçuk, programın ardından bugünkü programında kendisine takip eden polis ekiplerinin Polis Haftası'nı çiçek vererek kutladı. Polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, kentten ayrıldı.