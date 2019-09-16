Son Dakika Haberleri: Kırklareli balıkların öldüğü oruçlu göleti'ne tankerle su taşınıyor
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Kırklareli balıkların öldüğü oruçlu göleti'ne tankerle su taşınıyor

32 dakika önce

Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle su taşınıyorKırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen ve balık ölümlerinin yaşandığı Oruçlu Göleti'nde tankerle su taşınmaya başlandı.

Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle su taşınıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen ve balık ölümlerinin yaşandığı Oruçlu Göleti'nde tankerle su taşınmaya başlandı.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanlarını su ihtiyacını karşılığı gölette, su yetersizliği nedeniyle 3 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruyan gölette yaşayan binlerce balık telef olurken çok sayıda diğer balıklarda az kalan suda yaşam mücadelesi verdi.

Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı. Toprağın kuru olması nedeniyle bırakılan suların çekmesiyle suyun yükselmediği gölette, su bırakma çalışmaları devam ediyor. Gölete barajdan suyu bırakılıp kalan balıkların kurtarılacağı belirtildi. Yaklaşık 150 ton su bırakıldığı gölete akşama kadar bırakılın suyun 300 tonu bulması hedefleniyor.

Oruç Köyü Muhtarı Şevket Filiz, göletteki su seviyesinin yükseltilmesi için çalışma başlatılmasından memnun olduğunu belirterek, Balıkları kurtarıncaya kadar gölete su dolduracağı söylendi dedi.

Kırklareli balıkların öldüğü oruçlu göleti'ne tankerle su taşınıyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
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