Kırklareli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırklareli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Tiran, AA foto muhabirleri ile yurt muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Tiran "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", "yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Gecenin ışığı", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti. Üç kategorideki her bir fotoğrafın ayrı bir değeri olduğunu belirten Tiran, emeği geçen AA ekibine teşekkür etti.

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