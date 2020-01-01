Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kolcular'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Kolcular, ilk olarak Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevli polis memurlarının yeni yılını tebrik etti.

Ardından Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle selamlaşan Kolcular, daha sonra hastane, itfaiye ve 112 çağrı merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Kolcular, ziyaretlerinin ardından yaptığı konuşmada, yeni yılın Kırklareli ve Türkiye'ye daha fazla huzur, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.