Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kesimoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Kesimoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Kesimoğlu, seçkide çok güzel ve birbirinden değerli fotoğrafların olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal
20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı Temizlik yaparken canından oluyordu

Son Dakika Haberleri
16:24 Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu - Son Dakika
16:24 Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçu hakim karşısına çıktı - Son Dakika
16:24 Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi - Son Dakika
16:19 KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika
16:19 Vali Akın eşi Saliha Akın ile huzurevini ziyaret etti - Son Dakika
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:29:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]